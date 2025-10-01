В Асбесте завершили расследование дела о смерти детей в результате пожара

— Семья, которую постигло страшное горе, неполная, ранее состояла на учёте в ОВД. При осмотре места происшествия тело одного малыша нашли в коридоре, а второго — на двухъярусной кровати. 3-летняя девочка была без признаков жизни, а 4-летний мальчик ещё дышал, — уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.