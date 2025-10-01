В Асбесте завершили расследование дела о смерти детей в результате пожара

В Асбесте следователи закончили расследование против матери, которую обвиняли в том, что ее действия стали причиной гибели двух маленьких детей. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.
— Женщина обвиняется в совершении преступления по части 3 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум лицам», — уточнили в прокуратуре.
По данным следствия, трагедия произошла 28 июля 2025 года в квартире на улице Московской. Женщина оставила своих детей — 4-летнего сына и 3-летнюю дочь — без присмотра. При этом газовая зажигалка лежала на видном месте.
Оставшись одни, дети нашли зажигалку и подожгли детскую кровать. Огонь быстро распространился по комнате. По заключению судмедэкспертизы, смерть детей наступила в результате острого отравления угарным газом.
Квартира, где произошел пожар, находилась на пятом этаже. Спасателям пришлось разбивать окно, чтобы проникнуть внутрь.
— Семья, которую постигло страшное горе, неполная, ранее состояла на учёте в ОВД. При осмотре места происшествия тело одного малыша нашли в коридоре, а второго — на двухъярусной кровати. 3-летняя девочка была без признаков жизни, а 4-летний мальчик ещё дышал, — уточнил руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Медики попытались спасти ребенка, но у них не получилось. Мать позже пояснила следователям, что отлучалась к ненадолго к подруге.
Следствие квалифицировало действия матери как небрежность, которая повлекла смерть двоих людей.
Уголовное направлено в Асбестовский городской суд.