Пожар на НПЗ в Ярославле локализовали

ЯРОСЛАВЛЬ, 1 октября. /ТАСС/. Площадь возгорания на нефтеперерабатывающем заводе в Ярославле составляет 200 кв. м, в настоящий момент очаг локализован. Об этом ТАСС сообщили в МЧС по Ярославской области.

Источник: РИА "Новости"

«В 09:06 была объявлена ликвидация открытого горения на площади 200 квадратных метров. В 09:18 пожар локализован», — сообщил собеседник агентства, уточнив, что на месте работают 98 специалистов и 32 единицы техники.

Как уточнили в МЧС, пожару присвоен 3-й ранг сложности. «Все обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателям МЧС России», — отметили в ведомстве.

Ранее глава региона Михаил Евраев сообщил, что пожар не является результатом вражеской атаки беспилотников, он имеет техногенный характер. Минувшей ночью атак БПЛА в регионе зафиксировано не было.

