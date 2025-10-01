Поездили, повредили и вернули: юные угонщики «Лады» пойдут под суд в Приморье

По данным следствия, в августе текущего года подростки решили угнать автомобиль марки «Лада», принадлежащий родственнику одного из них. Молодые люди проникли в гараж и без разрешения владельца завели машину. Во время поездки они не справились с управлением и врезались в металлическую бочку, повредив машину. После инцидента фигуранты возвратили автомобиль в гараж.