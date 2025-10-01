Поездили, повредили и вернули: юные угонщики «Лады» пойдут под суд в Приморье

В Приморье завершено расследование уголовного дела в отношении двух несовершеннолетних, обвиняемых в угоне транспортного средства (часть 2 статьи 166 УК РФ), сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
По данным следствия, в августе текущего года подростки решили угнать автомобиль марки «Лада», принадлежащий родственнику одного из них. Молодые люди проникли в гараж и без разрешения владельца завели машину. Во время поездки они не справились с управлением и врезались в металлическую бочку, повредив машину. После инцидента фигуранты возвратили автомобиль в гараж.
На текущий момент следственные действия завершены, и дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Напомним, прокуратура Находки выясняет обстоятельства инцидента, произошедшего 24 сентября. На улице Горького был угнан автомобиль марки Toyota Vitz, в салоне которого находился восьмилетний мальчик. В процессе совершения угона злоумышленник врезался в припаркованный грузовик Toyota Dyna. В результате ДТП ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. По требованию прокуратуры возбуждено уголовное дело по факту кражи.