В Волгоградской области в ночном ДТП погиб пассажир перевернувшегося Chery

Последствия аварии оказались фатальными. Пассажир, находившийся в салоне Chery, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.