В Волгоградской области в ночном ДТП погиб пассажир перевернувшегося Chery

В Волгоградской области произошла смертельная авария. Трагическое ДТП случилось во Фроловском районе в ночь на 30 сентября, унеся жизнь одного человека, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД.
По предварительным данным, около половины второго ночи на 4-м километре автодороги «Терновка — Писаревка» водитель автомобиля Chery потерял контроль над управлением. На темном участке трассы иномарка съехала с проезжей части в кювет и перевернулась.
Последствия аварии оказались фатальными. Пассажир, находившийся в салоне Chery, получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия еще до прибытия бригады скорой помощи. Водителя с травмами различной степени тяжести доставили в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая помощь.
На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Правоохранительным органам предстоит установить все обстоятельства и точные причины аварии.