«Дочь осталась умирать в перевернутой машине»: пьяная мать-водитель из Забайкалья устроила ДТП и сбежала

В Забайкалье следователи предъявили обвинение женщине, которая устроила ДТП и бросила свою дочь одну в машине. Все произошло 28 сентября, тогда 35-летняя мать находилась за рулем автомобиля «Toyota Platz» в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, в какой-то момент женщина не справилась с управлением, съехала на обочину, где транспортное средство и перевернулось.
— От полученных при ДТП травм погибла 13-летняя дочь водителя, которая была в тот момент в салоне авто. После аварии женщина покинула место аварии, — уточнили в пресс-службе ведомства.
От полученных при ДТП травм погибла 13-летняя дочь водителя. Фото: СУ СКР по Забайкальскому краю.
Тогда следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения и сопряжённое с оставлением места ДТП». После проведения судебных экспертиз, суд заключил нарушительницу под стражу. Ей может грозить до 12 лет лишения свободы.