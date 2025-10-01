«Дочь осталась умирать в перевернутой машине»: пьяная мать-водитель из Забайкалья устроила ДТП и сбежала

В Забайкалье следователи предъявили обвинение женщине, которая устроила ДТП и бросила свою дочь одну в машине. Все произошло 28 сентября, тогда 35-летняя мать находилась за рулем автомобиля «Toyota Platz» в состоянии алкогольного опьянения. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Забайкальскому краю, в какой-то момент женщина не справилась с управлением, съехала на обочину, где транспортное средство и перевернулось.