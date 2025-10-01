Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса № 43, случившееся 30 сентября на улице Волгоградской в Воронеже, привело к тому, что пострадало 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. Ход расследования обстоятельств аварии взят на особый контроль прокуратурой Левобережного района. об этом 1 октября рассказали в надзорном ведомстве.