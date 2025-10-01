Ричмонд
Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с маршрутным автобусом в Воронеже

После аварии на улице Волгоградской начата проверка организации пассажирских перевозок в городе.

Дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса № 43, случившееся 30 сентября на улице Волгоградской в Воронеже, привело к тому, что пострадало 6 человек, в том числе 12-летний ребенок. Ход расследования обстоятельств аварии взят на особый контроль прокуратурой Левобережного района. об этом 1 октября рассказали в надзорном ведомстве.

Там пояснили, что полицией проводится проверка. Параллельно прокуратура инициировала отдельную проверку соблюдения законодательства в сфере организации пассажирских перевозок в областном центре.

— При выявлении нарушений и установлении причинно-следственной связи между недостатками в работе перевозчиков и произошедшим ДТП будут незамедлительно приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, — отметили в прокуратуре.

Напомним, инцидент произошел 30 сентября на улице Волгоградской. 66-летний водитель автобуса «ПАЗ Вектор», двигаясь по маршруту от улицы Туполева в сторону Димитрова, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и влетел в стоящий «Форд Транзит». шесть пассажиров попали в больницу.