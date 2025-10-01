Распространяла планы о массовых убийствах: школьница из Башкирии попала под влияние террористов

Петренко отметила, что дети попадали под негативное воздействие через мессенджеры. В частности, в минувшем августе 14-летняя жительница Башкирии, по данным СКР, вела на своей личной странице переписку, направленную на пропаганду деятельности террористической организации, а также распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска.