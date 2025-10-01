Распространяла планы о массовых убийствах: школьница из Башкирии попала под влияние террористов

Большинству задержанных уже предъявили обвинения по статьям о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета, участии в деятельности террористической организации и приготовлении к совершению террористического акта группой лиц.
Петренко отметила, что дети попадали под негативное воздействие через мессенджеры. В частности, в минувшем августе 14-летняя жительница Башкирии, по данным СКР, вела на своей личной странице переписку, направленную на пропаганду деятельности террористической организации, а также распространяла материалы о планировании массовых убийств в образовательных учреждениях Благовещенска.
По ходатайству следственных органов в отношении всех фигурантов избраны меры пресечения, в большинстве случаев связанные с изоляцией от общества. По уголовным делам проводится комплекс следственных действий для выяснения всех обстоятельств.
Следком обратился к подросткам с призывом не поддаваться манипуляциям незнакомцев в интернете, чтобы избежать вовлечения в преступную деятельность и сохранить свое будущее.
