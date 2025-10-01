В Уфе женщина зарезала двумя ножами сожителя и ударила полицейского

Перед судом предстанет 31-летняя уфимка за убийство сожителя и применение насилия в отношении полицейского. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в июне 2025 года между женщиной и ее сожителем произошел конфликт. Из-за ревности она набросилась на мужчину с двумя ножами, нанесла ими несколько ударов по его телу, а также не менее 17 ударов ногами по голове и туловищу. Потерпевшему удалось выбраться из квартиры в коридор, где он был обнаружен соседями, которые вызвали скорую медпомощь. От полученных травм он в этот же день скончался в больнице.