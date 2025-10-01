ВС Башкирии оставил в силе приговор Яне Гайдук

Яна Гайдук возглавляла госкомитет (ныне — министерство) с начала 2022-го по начало 2024 года. Летом прошлого года она была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи полагали, что под требованию госпожи Гайдук Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив заключил с ООО «Альбит» договор на переоборудование Дома Костерина, являющегося памятником архитектуры, в молодежный центр «Йэшлек хаус». Ей вменялся выбор подрядчика без конкурсных процедур и прием работ без фактической проверки.