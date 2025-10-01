Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС Башкирии оставил в силе приговор Яне Гайдук

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор бывшему председателю регионального госкомитета по молодежной политике Яне Гайдук.

Источник: glavarb.ru

Кроме того, коллегия ВС вынесла частное определение в отношении вице-премьера Башкирии Ирека Сагитова за ненадлежащий контроль за подчиненными.

Яна Гайдук возглавляла госкомитет (ныне — министерство) с начала 2022-го по начало 2024 года. Летом прошлого года она была задержана по подозрению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи полагали, что под требованию госпожи Гайдук Республиканский центр волонтерского движения и молодежных инициатив заключил с ООО «Альбит» договор на переоборудование Дома Костерина, являющегося памятником архитектуры, в молодежный центр «Йэшлек хаус». Ей вменялся выбор подрядчика без конкурсных процедур и прием работ без фактической проверки.

4 июля Яна Гайдук была приговорена Кировским районным судом Уфы к трем с половиной годам лишения свободы.