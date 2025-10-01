Пожар на НПЗ в Ярославле потушили

Пожар произошел сегодня утром. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сказал, что ЧП случилось «по техногенным причинам». Он заверил, что инцидент не связан с атаками БПЛА.
