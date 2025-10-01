Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожар на НПЗ в Ярославле потушили

Пожар на территории НПЗ в Ярославле ликвидирован, завод работает в штатном режиме. Об этом сообщили в центре общественных связей и внутренних коммуникаций ПАО «Славнефть-ЯНОС», передает «РИА Новости». По словам источника агентства, причиной стало возгорание оборудования.

Источник: РИА "Новости"

Пожар произошел сегодня утром. Губернатор Ярославской области Михаил Евраев сказал, что ЧП случилось «по техногенным причинам». Он заверил, что инцидент не связан с атаками БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше