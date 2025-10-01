Бастрыкин запросил доклад о насилии в многодетной семье в Ангарске

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Приангарью Анатолия Ситникова доклад о ходе расследования противоправных действий мужчины в Ангарске. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СКР, в СМИ сообщается, что отчим применяет насилие к детям и их матери. Одна из дочерей женщины вынужденно сбежала из дома.
Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту расследуются уголовные дела — за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
