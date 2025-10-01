Бастрыкин запросил доклад о насилии в многодетной семье в Ангарске

Ранее агентство сообщало, что 45-летний мужчина предстанет перед судом за насилие в отношении государственного охотничьего инспектора. Известно, что фигурант уголовного дела, пытаясь уйти от ответственности, ударил палкой представителя власти. Теперь мужчина будет отвечать за свое преступление перед судом.