Бастрыкин запросил доклад о насилии в многодетной семье в Ангарске

Следственными органами СКР по Приангарью расследуются два уголовных дела.

Источник: KrasnodarMedia.su

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СУ СКР по Приангарью Анатолия Ситникова доклад о ходе расследования противоправных действий мужчины в Ангарске. Исполнение поручения поставили на контроль в центральном аппарате ведомства, пишет ИА IrkutskMedia.

Как сообщается в тг-канале (18+) информационного центра СКР, в СМИ сообщается, что отчим применяет насилие к детям и их матери. Одна из дочерей женщины вынужденно сбежала из дома.

Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту расследуются уголовные дела — за истязание и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Ранее агентство сообщало, что 45-летний мужчина предстанет перед судом за насилие в отношении государственного охотничьего инспектора. Известно, что фигурант уголовного дела, пытаясь уйти от ответственности, ударил палкой представителя власти. Теперь мужчина будет отвечать за свое преступление перед судом.