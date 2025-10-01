Ричмонд
В Вилейском районе при пожаре в доме погиб мужчина

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вилейском районе при пожаре в доме погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Источник: БЕЛТА

Информация о пожаре в жилом доме по ул. Белорусской в агрогородке Нарочь поступила в МЧС 30 сентября в 19.34. На месте пожара спасатели обнаружили погибшего брата хозяйки жилища 1956 года рождения.

Причины происшествия устанавливаются.