В Омске возбудили дело после травмирования ребенка в автобусе

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает СУ СК по Омской области.
По предварительным данным, инцидент произошел 22 сентября около 18:30 часов на остановке общественного транспорта «Улица Рабиновича».
«Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 33, допустил травмирование несовершеннолетнего в тот момент, когда в салон пытались зайти он и его мама», — пояснили в прокуратуре Омской области.
Пострадавший мальчик находится на амбулаторном лечении, он получил ушибы.
В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.