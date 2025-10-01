Ричмонд
В Омске возбудили дело после травмирования ребенка в автобусе

Омские следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных транспортных услуг после травмирования пятилетнего мальчика в городском автобусе.

«Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей», — сообщает СУ СК по Омской области.

По предварительным данным, инцидент произошел 22 сентября около 18:30 часов на остановке общественного транспорта «Улица Рабиновича».

«Водитель пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту № 33, допустил травмирование несовершеннолетнего в тот момент, когда в салон пытались зайти он и его мама», — пояснили в прокуратуре Омской области.

Пострадавший мальчик находится на амбулаторном лечении, он получил ушибы.

В ходе следствия будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего.