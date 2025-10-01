Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Массовое отравление произошло в екатеринбургском лицее

В лицее № 159 Екатеринбурга произошло массовое отравление, сейчас там работают медики со скорой помощи. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

По предварительным данным, в лицее отравились 12 учеников пятого класса. пятиклассники. Очевидцы пишут, что детям стало плохо прямо на уроке, после того, как один из учеников просыпал протеин, который принес в школу. Некоторые дети успели надышаться — им стало плохо. Сейчас детей увозят на машинах скорой помощи в больницы.

Директор при этом заявил, что учебный процесс продолжается «в штатном режиме». В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что на месте происшествия сотрудники ПДН выясняют обстоятельства случившегося.