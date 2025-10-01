Массовое отравление произошло в екатеринбургском лицее

По предварительным данным, в лицее отравились 12 учеников пятого класса. пятиклассники. Очевидцы пишут, что детям стало плохо прямо на уроке, после того, как один из учеников просыпал протеин, который принес в школу. Некоторые дети успели надышаться — им стало плохо. Сейчас детей увозят на машинах скорой помощи в больницы.