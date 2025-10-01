В Иркутске 43-летний водитель «Хонды» сбил 11-летнего самокатчика

В Иркутске 43-летний водитель сбил 11-летнего самокатчика. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, владелец автомобиля «Хонда ФГН» ехал по парковочной зоне по улице Байкальской в районе дома № 265 В.