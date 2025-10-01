Ричмонд
В Иркутске 43-летний водитель «Хонды» сбил 11-летнего самокатчика

Ребенка двигался на электросамокате справа налево относительно иномарки.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске 43-летний водитель сбил 11-летнего самокатчика. Как сообщили КП-Иркутск в городской Госавтоинспекции, владелец автомобиля «Хонда ФГН» ехал по парковочной зоне по улице Байкальской в районе дома № 265 В.

— Двигаясь, мужчина наехал на ребенка, который ехал на электросамокате справа налево относительно иномарки, — прокомментировали в пресс-службе полиции.

В результате аварии мальчика доставили в больницу с телесными повреждениями. Его родителей привлекли к административной ответственности по статье «Передача управления транспортным средством лицу не имеющим данного права».

Ранее КП-Иркутск рассказала, что под Иркутском водитель «Тойоты» сбил 9-летнюю девочку, которая умерла в больнице от полученных травм.