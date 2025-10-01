«Октоберфест» в Мюнхене закрыли из-за стрельбы и взрывов

В Мюнхене власти приняли решение закрыть доступ на фестиваль «Октоберфест» после обнаружения письма с угрозами от мужчины, устроившего стрельбу и пожар на севере города. Об этом сообщает немецкое издание BILD.
Спецоперация в районе Лерхенауэр-штрассе началась около 4:40 утра, когда в пожарную службу поступило сообщение о возгорании жилого дома. Вскоре жители стали сообщать о звуках взрывов и стрельбы.
У озера Лерхенауэр правоохранители нашли тело мужчины с огнестрельными ранениями. По основной версии следствия, именно он заминировал и поджег дом своих родителей. На нем был рюкзак, который сейчас проверяют саперы на наличие взрывчатки.
Мэр Мюнхена Дитер Райтер подтвердил, что власти относятся к угрозе серьезно. «Мы не можем рисковать», — заявил он, добавив, что фестиваль будет закрыт как минимум до 17:00.
Также была закрыта расположенная поблизости школа. В связи с произошедшим полиция оцепила обширную территорию и местным жителям рекомендовано избегать этого района.