В Перми закрыли подпольный ломбард под видом комиссионного магазина

В Перми выявили незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, который подпольно выдавал деньги под залог бытовой техники, инструментов и сотовых телефонов. Женщина оформляла документы под видом заключения договоров комиссии на реализацию товара, бывшего в употреблении. Деньги выдавали на руки до момента продажи в день обращения.
В ходе проверки сотрудники надзорных органов выяснили, сведения о предпринимательнице в государственном реестре ломбардов отсутствовали, зарегистрированное ИП не имеет права предоставлять потребительские займы. За ней также тянется след совершения аналогичного нарушения.
Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения и постановил приостановить деятельность незаконного ломбарда на 50 суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району краевого ГУФССП России.