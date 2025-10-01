В Перми закрыли подпольный ломбард под видом комиссионного магазина

В Перми выявили незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, который подпольно выдавал деньги под залог бытовой техники, инструментов и сотовых телефонов. Женщина оформляла документы под видом заключения договоров комиссии на реализацию товара, бывшего в употреблении. Деньги выдавали на руки до момента продажи в день обращения.