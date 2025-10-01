Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми закрыли подпольный ломбард под видом комиссионного магазина

Предпринимательница подпольно выдавала деньги под залог бытовой техники.

Источник: пресс-служба ГУФССП России по Пермскому краю

В Перми выявили незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, который подпольно выдавал деньги под залог бытовой техники, инструментов и сотовых телефонов. Женщина оформляла документы под видом заключения договоров комиссии на реализацию товара, бывшего в употреблении. Деньги выдавали на руки до момента продажи в день обращения.

В ходе проверки сотрудники надзорных органов выяснили, сведения о предпринимательнице в государственном реестре ломбардов отсутствовали, зарегистрированное ИП не имеет права предоставлять потребительские займы. За ней также тянется след совершения аналогичного нарушения.

Суд признал индивидуального предпринимателя виновным в совершении правонарушения и постановил приостановить деятельность незаконного ломбарда на 50 суток. Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Дзержинскому району краевого ГУФССП России.