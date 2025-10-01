Полицейский задержал грабителя магазина в Иркутске по дороге домой

Возвращаясь домой со службы, старший оперуполномоченный отдела уголовного розыска Межмуниципального Управления МВД России «Иркутское» предотвратил попытку хищения дорогостоящей алкогольной продукции.
Позавчера около девяти часов вечера на улице Декабрьских Событий областного центра оперативник заметил молодого человека, который убегал от сотрудников торгового объекта.
Старший лейтенант полиции сразу же бросился на помощь, настиг злоумышленника, задержал его и передал в отдел полиции № 6 для дальнейшего разбирательства.
Задержанным оказался ранее судимый 24-летний житель Иркутского района. Осознав, что скрыться не удастся, он бросил похищенное на землю, две бутылки виски и ликер разбились.
Записи с камер видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемый берет алкоголь с прилавка и, минуя кассу, выбегает на улицу.
По данному факту следователями городского управления отдела полиции № 6 возбуждено уголовное дело по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации (грабеж).