В Нижегородской области произошел пожар в яхт-клубе

В Автозаводском районе произошел пожар в яхт-клубе «Марин-юг». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.

Рабочие пытались справиться с огнем сами, но пламя быстро охватило один из ангаров. Спасательные службы уже прибыли на место инцидента.

Возгорание случилось на Южном шоссе, в результате чего сгорел утеплитель арочного ангара на площади 120 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 32 сотрудника спасательных в Автозаводском районе произошел пожар в яхт-клубе «Марин-юг».

Ранее за сутки на территории Нижегородской области было ликвидировано 10 пожаров.