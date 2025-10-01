В Нижегородской области произошел пожар в яхт-клубе

В Автозаводском районе произошел пожар в яхт-клубе «Марин-юг». Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Нижегородской области.
Возгорание случилось на Южном шоссе, в результате чего сгорел утеплитель арочного ангара на площади 120 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших. В ликвидации пожара участвовали 32 сотрудника спасательных в Автозаводском районе произошел пожар в яхт-клубе «Марин-юг».
Ранее за сутки на территории Нижегородской области было ликвидировано 10 пожаров.