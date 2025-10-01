Ричмонд
Прокуратура выявила нарушения в работе казанской клиники «Разумед»

Прокуратура Авиастроительного района Казани установила нарушения законодательства о персональных данных в деятельности медицинского центра «Разумед».

Источник: Прокуратура РТ

Проверка показала, что на сайте учреждения использовалась метрическая программа для сбора информации о посетителях без их уведомления и законных оснований для обработки данных.

Также в политике конфиденциальности организации отсутствовали положения о порядке уничтожения персональных данных после достижения целей их обработки. По результатам проверки прокуратура внесла представление руководителю компании, все выявленные нарушения были устранены.

Напомним, в Татарстане пожилая пациентка ползком добирается до своей палаты.