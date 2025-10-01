В Казани водитель скончался прямо за рулем автомобиля

Водитель автомобиля «Киа», по предварительным данным, скончался не в результате ДТП. Причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы. Городские службы оперативно прибыли на место происшествия и начали работу по устранению последствий аварии. Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.