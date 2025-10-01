В Казани водитель скончался прямо за рулем автомобиля

В среду утром, 1 октября, в Казани на улице Осиновской произошла трагедия. Водитель автомобиля «Киа Рио» скончался за рулем после столкновения с «Ладой Калиной». Об этом сообщили в ГИБДД города.
Инцидент произошел около 6:10 утра. «Лада», стоявшая на перекрестке в ожидании зеленого сигнала светофора, внезапно оказалась под ударом «Киа». После этого отечественная машина врезалась в дорожное ограждение, а «Киа» столкнулась с фонарным столбом.
Водитель автомобиля «Киа», по предварительным данным, скончался не в результате ДТП. Причины смерти будут установлены после проведения судебно-медицинской экспертизы. Городские службы оперативно прибыли на место происшествия и начали работу по устранению последствий аварии. Правоохранительные органы проводят расследование для выяснения всех обстоятельств случившегося.
Напомним, в Казани на улице Ершова столкнулись три автомобиля. Есть пострадавшие.