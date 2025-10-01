Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

Председатель Совета депутатов Новой Каховки, бывший глава города Владимир Леонтьев умер в больнице после ранений, полученных при атаке украинского беспилотника. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал основное о происшествии.

Обстоятельства атаки

  • ВСУ атаковали Новую Каховку дроном «Баба-яга» в 08:20 мск.
  • Повреждения получило здание депутатского корпуса.

Погибшие и пострадавшие

  • Сальдо сообщал, что при атаке пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев.
  • Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
  • Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что пострадали также две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй — около 60 лет.
  • Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев умер в больнице.