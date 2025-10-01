Что известно о гибели председателя Совета депутатов Новой Каховки при атаке ВСУ

ТАСС собрал основное о происшествии.
Обстоятельства атаки
- ВСУ атаковали Новую Каховку дроном «Баба-яга» в 08:20 мск.
- Повреждения получило здание депутатского корпуса.
Погибшие и пострадавшие
- Сальдо сообщал, что при атаке пострадал председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев.
- Его госпитализировали в тяжелом состоянии.
- Пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко сообщил, что пострадали также две мирные жительницы, одной из них 74 года, второй — около 60 лет.
- Позже Сальдо сообщил, что Леонтьев умер в больнице.