Суд закрыл рассмотрение дела о хищении при ремонте военного госпиталя в Перми

Обоим подсудимым инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере группой лиц). В уголовном деле фигурирует два эпизода, связанных с хищением средств, выделенных на ремонт исторического здания Пермского гарнизонного военного госпиталя и ремонт казарм в Свердловской области.
По версии гособвинения, всего было похищено около 75 млн руб. они выводились на счета фирм-субподрядчиков, которые не выполнили оговоренный объем работ.
При этом на основании подложных документов им перечислялись денежные средства. Оба фигуранта вину признали в полном объеме.