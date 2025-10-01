В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Воронеже, в котором пострадали шесть человек, сообщило ведомство.
Ранее водитель автобуса въехал в стоящий автомобиль «Форд Транзит». В итоге, пострадали шесть человек.
«Следственными органами СК Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК России по региону.