В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом

СК завел дело после ДТП с автобусом в Воронеже, где пострадали шесть человек.

ВОРОНЕЖ, 1 окт — РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Воронеже, в котором пострадали шесть человек, сообщило ведомство.

Ранее водитель автобуса въехал в стоящий автомобиль «Форд Транзит». В итоге, пострадали шесть человек.

«Следственными органами СК Российской Федерации по Воронежской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан (часть 1 статьи 238 УК РФ)», — говорится в сообщении в Telegram-канале СУ СК России по региону.