МВД: трое могилевчан могут получить по 20 лет тюрьмы, поработав две недели

Милиция задержала трех могилевчан, которым грозит по 20 лет тюрьмы.

Источник: Комсомольская правда

На Могилевщине правоохранители задержали трех молодых людей, сообщили в пресс-службе МВД.

Так, сотрудниками наркоконтроля с поличным были задержаны трое могилевчан в возрасте от 18 до 22 лет за сотрудничество с наркошопом. Фигуранты, будучи розничными курьерами, расфасовывали крупные партии психотропа на мелкие, распространяя затем наркотики на территории области.

Во время задержания у злоумышленников изъяли около килограмма особо опасного наркотика.

— Преступная карьера продлилась менее двух недель, — прокомментировали в пресс-службе.

Расследуется уголовное дело о незаконном обороте наркотиков с целью сбыта. Задержанным могилевчанам грозит до 20 лет заключения.

