МВД: трое могилевчан могут получить по 20 лет тюрьмы, поработав две недели

Так, сотрудниками наркоконтроля с поличным были задержаны трое могилевчан в возрасте от 18 до 22 лет за сотрудничество с наркошопом. Фигуранты, будучи розничными курьерами, расфасовывали крупные партии психотропа на мелкие, распространяя затем наркотики на территории области.