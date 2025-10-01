В Подольске в ДТП с грузовиком пострадали три человека

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе двое подростков, пострадали в результате столкновения легковой и грузовой машин на трассе в Подольске, один из них госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.