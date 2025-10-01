Многоэтажку на Есенина в Новосибирске затопило кипятком

Жители дома № 39 на улице Есенина в Новосибирске столкнулись с коммунальной ЧП — здание затопило кипятком. Об этом КП-Новосибирск стало известно из паблика «Инцидент Новосибирск».
— Дефект на теплосети между домами Есенина 39 и Есенина 39/1. Аварийная бригада оперативно отключила поврежденный участок, в данный момент идет поиск дефекта. Вода попала в подвал из-за отсутствия в доме узла герметизации, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК Новосибирска.
