Многоэтажку на Есенина в Новосибирске затопило кипятком

— Дефект на теплосети между домами Есенина 39 и Есенина 39/1. Аварийная бригада оперативно отключила поврежденный участок, в данный момент идет поиск дефекта. Вода попала в подвал из-за отсутствия в доме узла герметизации, — пояснили КП-Новосибирск в пресс-службе СГК Новосибирска.