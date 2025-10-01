Ричмонд
Более трёх миллионов рублей перевела челябинка на «безопасный счёт»

В Челябинске от рук мошенников пострадала 42-летняя жительница, которая поверила аферистам и перевела им более 3 миллионов рублей. Как это случилось, рассказали в региональном ГУ МВД.

В Челябинске 42-летней жительнице неожиданно написал «начальник» с прошлой работы и сообщил, что в компании взломали базу с персональными данными, которыми могут воспользоваться аферисты. Затем ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он рассказал, что у женщины пытаются списать деньги, поэтому их нужно перевести на «безопасный счёт». В итоге она лишилась более 3 миллионов рублей.

— По данному факту в районном отделе полиции возбуждено уголовное дело, — сообщили в ведомстве.

А в Миассе 25-летняя девушка лишилась семейных золотых украшений и денег после звонка «сотрудника оператора сотовой связи» и обвинений в государственной измене.