Более трёх миллионов рублей перевела челябинка на «безопасный счёт»

В Челябинске 42-летней жительнице неожиданно написал «начальник» с прошлой работы и сообщил, что в компании взломали базу с персональными данными, которыми могут воспользоваться аферисты. Затем ей позвонил якобы сотрудник правоохранительных органов. Он рассказал, что у женщины пытаются списать деньги, поэтому их нужно перевести на «безопасный счёт». В итоге она лишилась более 3 миллионов рублей.