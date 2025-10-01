Раскроил голову кирпичом. Убийца вокалистки группы NEMA идет под суд

«Наталья вкладывала всю душу в уход за дочерью. Девочка писала музыку. У нее был синтезатор, и она сидела, писала какие-то фрагменты, как-то их складывала, пела. Фактически, целый день она занималась этим, с перерывами на еду и прогулки. Нема (Натальи Немеляйнен) обязательно гуляла с ней каждый день. У них были очень теплые отношения, она была настолько к ней привязана», — отметила она.