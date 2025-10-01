Раскроил голову кирпичом. Убийца вокалистки группы NEMA идет под суд

В феврале 2025 года Севастополь потрясла трагедия, связанная с убийством известной джазовой исполнительницы и солистки группы NEMA Натальи Немеляйнен. 50-летний местный житель с кирпичом напал на певицу и ее сожителя, когда пара находилась у него в гостях. Для женщины удары оказались смертельными. Расследование уголовного дела по данному факту завершено, и теперь обвиняемый предстанет перед судом. Подробности о происшествии и о том, кем была Наталья Немеляйнен, — в нашем материале.
Ударил кирпичом по голове.
Зимой 2025 года жителей Севастополя потрясла новость об убийстве в садоводческом товариществе «Муссон», расположенном по Фиолентовскому шоссе.
По информации пресс-службы прокуратуры города, инцидент произошел в ночь на 12 февраля, тогда обвиняемый принимал у себя в гостях соседей — 45-летнюю женщину и ее 37-летнего сожителя. За распитием спиртного между собравшимися вспыхнула ссоры, которая внезапно переросла в жестокую драку.
Хозяин дома схватил кирпич и ударил им по головам своих гостей. От полученных травм женщина скончалась на месте. Ее 37-летний возлюбленный получил тяжелые ранения, однако благодаря быстрой и профессиональной работе медиков мужчина остался жив.
Трагедия вскоре приобрела еще больший резонанс: погибшей оказалась Наталья Немеляйнен, которая ранее была известна как вокалистка группы NEMA. О случившемся СМИ сообщил ее бывший супруг Александр Зуев.
«Наташа любила жизнь, музыку, море…».
Так о последних минутах жизни певицы Наталья Немеляйнен в феврале 2025 года рассказал ее бывший муж:
«Нема яростно дралась несколько минут на пороге нашего дома. Погибла мгновенно, от удара придорожным камнем. Погибла, как боец. Не как овца», — написал он.
Творческий путь Натальи Немеляйнен был ярким и многогранным. Она прославилась в музыкальных кругах Кургана и Крыма, артистка свободно работала в разных жанрах — от латины до фанка, трип-хопа и рок-н-ролла.
Как пишет URA.RU, в Кургане, откуда она родом, Наталья была известна как участница группы «Ребро огненной дамы» и как заметная фигура в рок-сообществе 1990-х годов. Она также проявила себя в джазовой музыке и сотрудничала с известным шансонье Жекой (Евгением Григорьевым).
«Трагически погибла Наташа Немеляйнен. Подруга, землячка, родной человек, моя первая бэк-вокалистка. Наташа любила жизнь, музыку, море, обладала неповторимой харизмой и безграничной добротой. Когда не стало Лизы, Наталья звонила из Севастополя, поддерживала меня, мы планировали встречу. Она оставила после себя удивительной красоты песни, сына, несовершеннолетнюю дочь и свой голос на моих первых альбомах», — написал он в своем Telegram-канале.
У Натальи остались двое детей: 24-летний сын и 14-летняя дочь. Как сообщили в региональной прокуратуре, вопрос соблюдения прав младшей дочери был взят на особый контроль.
Близкие отмечали, что в жизни певицы было немало трудностей, но одно из главных мест в ее жизни занимал младший ребенок. Как рассказала подруга Наталья в беседе с «АиФ», мать и дочь были очень близки.
«Наталья вкладывала всю душу в уход за дочерью. Девочка писала музыку. У нее был синтезатор, и она сидела, писала какие-то фрагменты, как-то их складывала, пела. Фактически, целый день она занималась этим, с перерывами на еду и прогулки. Нема (Натальи Немеляйнен) обязательно гуляла с ней каждый день. У них были очень теплые отношения, она была настолько к ней привязана», — отметила она.
Первое заседание состоялось 22 сентября.
Подозреваемого в убийстве Натальи, напомним, удалось задержать по горячим следам. Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место трагедии после того, как во время госпитализации раненого гражданского мужа Натальи бригада скорой помощи была вынуждена воспользоваться «тревожной кнопкой» — поведение напавшего представляло угрозы окружающим. Благодаря быстрой реакции силовиков подозреваемый был обезврежен и доставлен в отделение полиции, а впоследствии по ходатайству следствия судом заключен под стражу.
На днях стало известно, что расследование уголовного дела заврешено.
«Материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — написали в пресс-службе Следкома Крыма и Севастополя.
Оно, напомним, длилось почти семь месяцев. Все это время следователи тщательно восстанавливали картину произошедшего, опрашивали свидетелей, собирали доказательства и проводили экспертизы.
Спустя долгие месяцы близкие погибшей дождались первого судебного заседания. Как сообщил в своих соцсетях бывший муж Натальи Александр Зуев, слушание по делу прошло 22 сентября в 11:00.