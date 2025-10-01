В Эхирит-Булагатском районе ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП

В Эхирит-Булагатском районе годовалый ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП. Оно произошло на 58-м километре дороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Тойота Приус» столкнулся с «Хендай Старекс». Последняя из-за удара наехала на «Камаз», который стоял на обочине.
— 43-летний пассажир «Тойоты» получил травмы. Установлено, что он не был пристегнут ремнем безопасности. Также пострадал годовалый ребенок, который ехал без детского удерживающего кресла, — уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
Инспекторы зафиксировали, что водитель «Тойоты Приус» перевозил пассажиров, не имея лицензии на такси. Автомобиль отправили на штрафстоянку до выяснения обстоятельств. По факту аварии проводится проверка. Прокуратура проконтролирует ее ход и результаты, которую организовали следователи по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».