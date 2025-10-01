В Эхирит-Булагатском районе ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП

В Эхирит-Булагатском районе годовалый ребенок и непристегнутый пассажир пострадали в ДТП. Оно произошло на 58-м километре дороги «Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово». Как сообщили КП-Иркутск в региональной Госавтоинспекции, 30-летний водитель «Тойота Приус» столкнулся с «Хендай Старекс». Последняя из-за удара наехала на «Камаз», который стоял на обочине.