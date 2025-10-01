Бывшему вице-мэру Дегтярска изменили приговор

ЕАН писал, что суд Ревды назначил Ильину наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 2 года.
Прокуратура посчитала этот приговор мягким и подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд отменил условное наказание и приговорил Ильина к реальному сроку — 3 года 8 месяцев и 10 дней колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев.
По версии следствия, в сентябре 2023 года между ООО «Проект Строй Сити», управляемым Ильиным, и администрацией Дегтярска был заключен контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью свыше 258,8 млн рублей с оплатой после приемки работ. Ильин, действуя из корыстных мотивов, убедил комиссию подписать акт о выполнении работ на сумму свыше 1,4 млн рублей, которые не были исполнены.
На основании этого акта компания получила бюджетные средства в полном объеме. Обвиняемый признал вину. В июне 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей.
За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.