Бывшему вице-мэру Дегтярска изменили приговор

На основании этого акта компания получила бюджетные средства в полном объеме. Обвиняемый признал вину. В июне 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей.