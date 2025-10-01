Ричмонд
Бывшему вице-мэру Дегтярска изменили приговор

Прокуратура Ревды (Свердловская область) добилась ужесточения приговора для бывшего заместителя мэра Ревды Андрея Ильина. Об этом ЕАН сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

ЕАН писал, что суд Ревды назначил Ильину наказание в виде 4 лет 10 дней лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 2 года.

Прокуратура посчитала этот приговор мягким и подала апелляционную жалобу. Свердловский областной суд отменил условное наказание и приговорил Ильина к реальному сроку — 3 года 8 месяцев и 10 дней колонии общего режима, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных органах и учреждениях, органах местного самоуправления на срок 1 год 6 месяцев.

По версии следствия, в сентябре 2023 года между ООО «Проект Строй Сити», управляемым Ильиным, и администрацией Дегтярска был заключен контракт на капитальный ремонт водопровода стоимостью свыше 258,8 млн рублей с оплатой после приемки работ. Ильин, действуя из корыстных мотивов, убедил комиссию подписать акт о выполнении работ на сумму свыше 1,4 млн рублей, которые не были исполнены.

На основании этого акта компания получила бюджетные средства в полном объеме. Обвиняемый признал вину. В июне 2025 года Кировский районный суд Екатеринбурга приговорил к 10 годам лишения свободы уже бывшего главу Дегтярска Вадима Пильникова. Он был признан виновным в получении взятки (ст. 290 УК РФ). Как было установлено в суде, в 2023 и в 2024 годах Пильников получил от своего заместителя Андрея Ильина более 890 тыс. рублей, а также автомобиль Audi Q6, стоимость которого составила 9,6 млн рублей.

За это мэр Дегтярска обеспечил покровительство своему заместителю, в том числе закрыл глаза на то, что его подчиненный через доверенное лицо занимается бизнесом. Свою вину бывший глава Дегтярска полностью признал. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима. Автомобиль Audi конфискован в доход государства.