В Перми молодого бизнесмена осудят за вывод 4 млн рублей за границу

По данным региональной полиции, инцидент произошёл с 26-летним местным жителем. В 2022 году мужчина, который сам являлся бизнесменом, зарегистрировал на подставных лиц два ООО. До 2023 года молодой человек пользовался счетами организаций и переводил за рубеж деньги. Все операции он проводил в рублях и предоставлял в банк недостоверные документы. В частности, недостоверными были цель и назначение переводов.