В Перми молодого бизнесмена осудят за вывод 4 млн рублей за границу

Суд над молодым бизнесменом за вывод 4 миллионов рублей за границу пройдёт в Перми, сообщает краевое ГУ МВД.
По данным региональной полиции, инцидент произошёл с 26-летним местным жителем. В 2022 году мужчина, который сам являлся бизнесменом, зарегистрировал на подставных лиц два ООО. До 2023 года молодой человек пользовался счетами организаций и переводил за рубеж деньги. Все операции он проводил в рублях и предоставлял в банк недостоверные документы. В частности, недостоверными были цель и назначение переводов.
Следователи ГСУ ГУ МВД по Пермскому краю и сотрудники Управления экономической безопасности ведомства собрали ряд доказательств причастности молодого предпринимателя к выводу денег.
В отношении пермяка было возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ «Незаконные образование (создание, реорганизация) юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или в валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».
В процессе расследования были допрошены более 30 человек, а также проведено множество экспертиз, включая опознания и очные ставки. Обвиняемый находится под подпиской о невыезде, а правоохранители направили собранные материалы в суд.