В Уфе подростки угнали две машины и сдали одну на авторазбор

Теперь им грозит уголовная ответственность.

Источник: УМВД по Уфе

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе, 15-летний и 17-летний подростки обратили внимание на «ВАЗ-21099» в Шкаповском переулке. Обнаружив, что у машины спущено колесо и отсутствует аккумулятор, они оттолкали ее в соседний двор. Для того, чтобы ее забрать, молодые люди угнали другой автомобиль «ВАЗ-21124» из соседнего двора по улице Первомайской. Используя его в качестве тягача, они отбуксировали «ВАЗ-21099», затем сдали на авторазбор за 15 тысяч рублей, а другой автомобиль — бросили во дворах.

Полицейские установили личности подозреваемых и задержали подростков. Теперь им грозит уголовная ответственность. Подростков поставили на профилактический учет.