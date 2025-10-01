В Уфе подростки угнали две машины и сдали одну на авторазбор

Как сообщили в пресс-службе УМВД по Уфе, 15-летний и 17-летний подростки обратили внимание на «ВАЗ-21099» в Шкаповском переулке. Обнаружив, что у машины спущено колесо и отсутствует аккумулятор, они оттолкали ее в соседний двор. Для того, чтобы ее забрать, молодые люди угнали другой автомобиль «ВАЗ-21124» из соседнего двора по улице Первомайской. Используя его в качестве тягача, они отбуксировали «ВАЗ-21099», затем сдали на авторазбор за 15 тысяч рублей, а другой автомобиль — бросили во дворах.