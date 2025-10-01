В Молдове задержан адвокат при передаче наркотиков заключенному: Теперь ей самой грозит тюремный срок

В Бельцах правоохранители задержали адвоката, которая передавала наркотики своему подзащитному в пенитенциарном учреждении.
«54-летняя женщина была задержана прямо в комнате для свиданий со своим подзащитным, 34-летним мужчиной, находящимся под стражей. В ходе проверки у задержанной был обнаружен пластиковый шприц, содержащий 43 полупрозрачные таблетки психотропного вещества», — сообщает полиция.
Позже в камере задержанного были обнаружены и изъяты мобильный телефон и несколько SIM-карт, а дома у адвоката — устройство для употребления наркотиков, SIM-карты и флеш-накопители.
Женщина задержана на 72 часа и находится под следствием по обвинению в незаконном обороте наркотиков и их передаче лицам, находящимся под стражей.
Согласно действующему законодательству, виновному в совершении такого преступления грозит лишение свободы на срок от 7 до 15 лет.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Страшный ночной пожар в Кишиневе на складе стройматериалов: его тушили 18 пожарных автомобилей и 79 спасателей.
О жертвах не сообщается (далее…).
Не носишь в сердце желтый цвет, накликаешь себе ты бед: Жители Молдовы, проголосовавшие против ПАС, сегодня оказались «наймитами Кремля» и обыкновенными «бандитами».
А мода, в том числе, политическая, непременно должна меняться, чтобы мы все не ходили в одинаковых одеждах, по струночке и строем (далее…).
В аэропорту Анталии у туристов из Молдовы на стойке регистрации рейсов в Кишинев требуют по 150 долларов: Без этого не дают улететь — что происходит.
В интернетах пишут, что это происходит уже около месяца (далее…).