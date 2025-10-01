Зарезала двумя кухонными ножами: женщина под наркотиками напала на сожителя и полицейского

В Уфе перед судом предстанет 31-летняя женщина, ее обвиняют в убийстве сожителя и нападении на полицейского. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета Башкирии.
По данным следствия, в минувшем июне в квартире дома на улице Вострецова между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. Будучи в состоянии наркотического опьянения, женщина 17 раз ударила мужчину ногами и руками по голове и туловищу, после чего несколько раз двумя кухонными ножами — в область туловища.
Несмотря на тяжелые ранения, потерпевший смог выйти из квартиры, но потерял сознание в общем коридоре. Соседи вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался в больнице в тот же день.
Когда обвиняемую доставляли в отделение полиции, она проявила агрессию и ударила сотрудника правоохранительных органов по лицу.
Женщина полностью признала свою вину. Материалы возбужденного против нее уголовного дела направлены в Калининский районный суд Уфы для рассмотрения по существу.
