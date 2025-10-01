Зарезала двумя кухонными ножами: женщина под наркотиками напала на сожителя и полицейского

По данным следствия, в минувшем июне в квартире дома на улице Вострецова между обвиняемой и ее сожителем произошел конфликт на почве ревности. Будучи в состоянии наркотического опьянения, женщина 17 раз ударила мужчину ногами и руками по голове и туловищу, после чего несколько раз двумя кухонными ножами — в область туловища.