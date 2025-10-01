Жителя Ростова заподозрили в фиктивном трудоустройстве иностранцев

Жителя Ростова-на-Дону заподозрили в фиктивном трудоустройстве иностранцев. Сейчас мужчина находится под следствием, рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, 36-летний мужчина с сентября 2024 по август 2025 года заключал с приезжими фальшивые трудовые договоры и после оформления каждого направлял уведомление в управление по вопросам миграции. К уведомлению прикладывались копии необходимых документов.
Сотрудники миграционного ведомства, не зная об обмане, регистрировали материалы и приезжие сразу же получали право легально находиться на территории России.
Преступную схему раскрыли сотрудники уголовного розыска донского главка МВД и территориального отдела миграционного управления. В отношении ростовчанина завели дело по статье «Организация незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации» (ч. 1 ст. 322.1 УК РФ). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие.
Подпишись на нас в Telegram.