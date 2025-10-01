Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В екатеринбургском лицее 14 детей отравились спортивным стимулятором

В Екатеринбурге произошло массовое отравление школьников: 14 пятиклассников лицея № 159 попробовали мощный спортивный стимулятор, который принес один из них. Троих детей госпитализировали, остальным оказали помощь на месте.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее телеграм-канал «112» сообщал о работе экстренных служб в лицее № 159 в Екатеринбурге, где двенадцать учеников обратились за медицинской помощью после того, как в здании было распылено неизвестное вещество.

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла ситуацию на контроль. По официальным данным, 12 учеников 5 класса почувствовали недомогание, в том числе затрудненное дыхание, перед уроком физкультуры. Ведомство начало проверку соблюдения в лицее норм безопасности.

По информации телеграм-канала Mash, один из учеников принес в школу предтренировочный комплекс «Psychotic», и его одноклассники решили попробовать добавку. Через несколько минут дети пожаловались на головокружение, боли в животе, учащенное сердцебиение и тошноту. Mash сообщает о 14 пострадавших: троих госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или отправили домой. При этом своим родителям дети рассказали другую версию — якобы они просто понюхали рассыпанный порошок.

Предтренировочные комплексы — это добавки, предназначенные для стимуляции организма взрослых спортсменов перед интенсивными нагрузками. Они содержат высокие дозы кофеина, бета-аланина, и других стимуляторов. Детям и подросткам такие вещества категорически противопоказаны, так как их передозировка может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.