В екатеринбургском лицее 14 детей отравились спортивным стимулятором

Ранее телеграм-канал «112» сообщал о работе экстренных служб в лицее № 159 в Екатеринбурге, где двенадцать учеников обратились за медицинской помощью после того, как в здании было распылено неизвестное вещество.
Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга взяла ситуацию на контроль. По официальным данным, 12 учеников 5 класса почувствовали недомогание, в том числе затрудненное дыхание, перед уроком физкультуры. Ведомство начало проверку соблюдения в лицее норм безопасности.
По информации телеграм-канала Mash, один из учеников принес в школу предтренировочный комплекс «Psychotic», и его одноклассники решили попробовать добавку. Через несколько минут дети пожаловались на головокружение, боли в животе, учащенное сердцебиение и тошноту. Mash сообщает о 14 пострадавших: троих госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или отправили домой. При этом своим родителям дети рассказали другую версию — якобы они просто понюхали рассыпанный порошок.
Предтренировочные комплексы — это добавки, предназначенные для стимуляции организма взрослых спортсменов перед интенсивными нагрузками. Они содержат высокие дозы кофеина, бета-аланина, и других стимуляторов. Детям и подросткам такие вещества категорически противопоказаны, так как их передозировка может привести к серьезным проблемам с сердечно-сосудистой и нервной системами.