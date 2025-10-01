В екатеринбургском лицее 14 детей отравились спортивным стимулятором

По информации телеграм-канала Mash, один из учеников принес в школу предтренировочный комплекс «Psychotic», и его одноклассники решили попробовать добавку. Через несколько минут дети пожаловались на головокружение, боли в животе, учащенное сердцебиение и тошноту. Mash сообщает о 14 пострадавших: троих госпитализировали, остальным оказали помощь на месте или отправили домой. При этом своим родителям дети рассказали другую версию — якобы они просто понюхали рассыпанный порошок.