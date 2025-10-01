Охранник бара в Омске жестоко избил посетителя и сломал ему глазницу

В Омске возбуждено уголовное дело после жестокого избиения молодого человека у бара на улице Ленина. Конфликт между 25-летним посетителем и 19-летним охранником заведения перерос в драку, в ходе которой сотрудник охраны трижды ударил парня по голове.
От сильных ударов потерпевший упал и получил тяжелые травмы, включая перелом глазницы и черепно-мозговую травму. Случайные свидетели вызвали скорую помощь.
Полиция установила, что нападавший уже привлекался к уголовной ответственности за причинение вреда здоровью. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы по статье о умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.