Опекунша-садистка обжаловала приговор за убийство маленького Далера

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 октября, ФедералПресс. Екатеринбурженка Вероника Наумова и племянник ее мужа Даниил Егольников обжаловали приговор по делу об истязании и убийстве маленького Далера. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Источник: ФедералПресс / Иван Кабанов

«Уголовное дело вызвало большой резонанс, на основании ходатайства прокурора разбирательство проходило в закрытом режиме, поскольку в деле содержались сведения о жизни несовершеннолетних участников уголовного судопроизводства», — рассказали там.

С приговором не согласились ни Наумова, ни Егольников, ни их адвокаты. Апелляцию должен рассмотреть Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге. В картотеке дел на его сайте информация о «деле Далера» на данный момент не появилась.

В суде напомнили, что Наумова получила 24 года колонии. Сама она признала вину лишь в мошенничестве с выплатами, от наказания за которое ее освободили из-за срока давности.

Даниил Егольников получил пять лет колонии за незаконное лишение свободы и истязание. Он полностью признал вину, заявив, что Наумова принуждала его участвовать в экзекуциях.

«ФедералПресс» напоминает, что маленький Далер находился под опекой у Наумовой. По версии следствия, она систематически издевалась над мальчиком, а в конце 2022 года жестоко избила его и утопила в ванной. Тело было найдено только через полгода. Все это время Наумова получала выплаты за воспитание ребенка, а затем инсценировала его побег. Защита сразу же после вынесения приговора заявила о намерении подать апелляцию.