Опекунша-садистка обжаловала приговор за убийство маленького Далера

«ФедералПресс» напоминает, что маленький Далер находился под опекой у Наумовой. По версии следствия, она систематически издевалась над мальчиком, а в конце 2022 года жестоко избила его и утопила в ванной. Тело было найдено только через полгода. Все это время Наумова получала выплаты за воспитание ребенка, а затем инсценировала его побег. Защита сразу же после вынесения приговора заявила о намерении подать апелляцию.