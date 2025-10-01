Ричмонд
В Ленинградской области арестовали 11-го фигуранта дела об отравлении

В Ленинградской области арестовали 11-го фигуранта дела об отравлении суррогатом.

С. -ПЕТЕРБУРГ, 1 окт — РИА Новости. Одиннадцатый фигурант дела о смертельном массовом отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти арестован, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

«Прокуратура региона поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в отношении 45-летнего жителя Ленинградской области. Согласившись с позицией прокурора, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным следствия, он совместно с иными лицами незаконно продавал спиртосодержащую продукцию, хранящуюся на территории склада временного хранения в поселке Трубников Бор Тосненского района Ленинградской области. Затем приобретатели указанной продукции передали ее лицам, которые распространили опасную жидкость на территории Сланцевского и Волосовского районов, что привело к гибели ряда жителей области.