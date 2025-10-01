Ричмонд
В Новосибирске у мужчины изъяли более 2,5 кг наркотиков

Задержанный хранил наркотические растения на даче.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске сотрудники транспортной полиции изъяли более двух с половиной килограммов наркотиков у 44-летнего жителя города. Об этом сообщила пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

— По заключению экспертов в пакете находилось более одного килограмма наркотического растения. Задержанный признался, что заготавливал запрещенные растения в пригороде Новосибирска и хранил на даче, — рассказали в пресс-служба Транспортной полиции Сибири.

При обыске на дачном участке нашли ещё два пакета с запрещенными веществами. Общая масса изъятого превысила 2,5 килограмма.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы.