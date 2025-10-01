В Прикамье заведующую ветклиникой отправили в колонию за 1,3 млн взяток

Заведующая ветеринарной клиникой попала в колонию за 1,3 миллиона взяток в Пермском крае, сообщает краевой суд.
Инцидент произошёл в Большесосновском округе. Как рассказывает инстанция, местная глава ветлечебницы в обмен на деньги выдавала специальные свидетельства, которые разрешают перевозить и продавать мясо. Фактически проверка не проводилась. Как выяснилось, продолжались преступления на протяжении четырёх лет — с марта 2019 по октябрь 2023 года.
За время выдачи документов без проверок женщина успела получить 1,392 миллиона рублей. Следователи возбудили дело о получении взятки в особо крупном размере. Тем не менее, сама заведующая вину признала лишь частично.
«Не оспаривая факт поступления денежных средств на её банковский счёт, она пояснила, что фактически денежные средства использовались на нужды ветеринарной клиники, а не на личные цели», — рассказывает Пермский краевой суд.
Инстанция признала женщину виновной и назначила ей 2,5 года в исправительной колонии общего режима. На тот же срок ей будет запрещено работать на должностях, ведущих госветконтроль. Полученные деньги были конфискованы.