В Прикамье заведующую ветклиникой отправили в колонию за 1,3 млн взяток

Инцидент произошёл в Большесосновском округе. Как рассказывает инстанция, местная глава ветлечебницы в обмен на деньги выдавала специальные свидетельства, которые разрешают перевозить и продавать мясо. Фактически проверка не проводилась. Как выяснилось, продолжались преступления на протяжении четырёх лет — с марта 2019 по октябрь 2023 года.