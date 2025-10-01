Чем отравились двенадцать учеников лицея в Екатеринбурге?

Утром 1 октября в екатеринбургский лицей № 159 съехались несколько карет скорой помощи. Медики один за другим увозили в больницу учеников пятого класса, которым стало плохо перед уроком физкультуры. По предварительным данным, дети вдохнули неизвестно вещество из банки, принесенной одним из школьников. Подробности — в материале на сайте ural.aif.ru.
Как уточнили в минздраве Свердловской области, после сообщении из лицея о недомогании пятиклассников для оказания медицинской помощи на место выезжали пять бригад «скорой».
«Школьники доставлены в больницу для обследования врачами-токсикологами. Во время осмотра клинических проявлений отравления у детей не выявлено. Показаний для госпитализации нет», — рассказали в региональном ведомстве.
По имеющейся информации, пятиклассники вдохнули порошкообразное вещество из банки, которую принес в лицей один из мальчиков. У некоторых закружилась голова, а другие стали задыхаться. По словам учеников, в банке была просроченная спортивная добавка, которую нельзя употреблять до 18 лет.
После инцидента в СК и прокуратуре организовали проверки, в том числе на предмет возможного наличия в данной ситуации признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).
«При подтверждении информации об ухудшении состояния здоровья учащихся будут проведены необходимые экспертные исследования для определения степени тяжести вреда, причиненного их здоровью», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по свердловской области.