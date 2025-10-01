Чем отравились двенадцать учеников лицея в Екатеринбурге?

По имеющейся информации, пятиклассники вдохнули порошкообразное вещество из банки, которую принес в лицей один из мальчиков. У некоторых закружилась голова, а другие стали задыхаться. По словам учеников, в банке была просроченная спортивная добавка, которую нельзя употреблять до 18 лет.