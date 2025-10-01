Ричмонд
В Новой Каховке в результате атаки дрона ВСУ погиб глава Совета депутатов Владимир Леонтьев

Глава Cовета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев погиб после удара украинского дрона. Глава региона Владимир Сальдо назвал произошедшее «подлым ударом противника».

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных утром при атаке украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Леонтьев был госпитализирован в тяжелом состоянии, и врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.

«На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. <…> Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки», — написал глава региона.

Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени всей Херсонской области.

Как рассказывала о нем «RostovGazeta», Владимир Леонтьев родился в Ростовской области, окончил Суворовское и Донецкое военные училища, а позже получил высшее экономическое образование и международную квалификацию аудитора (ACCA). С 1999 года он жил и работал в Новой Каховке, где прошел путь до заместителя гендиректора компании «Чумак», а впоследствии возглавлял городскую администрацию.

По данным РИА Новости, за минувшие сутки ВСУ 68 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью БПЛА.

Удары были зафиксированы в 13 населенных пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Алешки и Горностаевку.

