В Новой Каховке в результате атаки дрона ВСУ погиб глава Совета депутатов Владимир Леонтьев

Председатель Совета депутатов Новой Каховки Владимир Леонтьев скончался в больнице от ранений, полученных утром при атаке украинского беспилотника. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Леонтьев был госпитализирован в тяжелом состоянии, и врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось.
«На боевом посту от подлого удара противника погиб настоящий патриот, горячо любивший Россию и Херсонщину. <…> Честный, принципиальный, открытый к людям — таким его будут помнить земляки», — написал глава региона.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего от имени всей Херсонской области.
Как рассказывала о нем «RostovGazeta», Владимир Леонтьев родился в Ростовской области, окончил Суворовское и Донецкое военные училища, а позже получил высшее экономическое образование и международную квалификацию аудитора (ACCA). С 1999 года он жил и работал в Новой Каховке, где прошел путь до заместителя гендиректора компании «Чумак», а впоследствии возглавлял городскую администрацию.
По данным РИА Новости, за минувшие сутки ВСУ 68 раз обстреляли Херсонскую область из артиллерии и с помощью БПЛА.
Удары были зафиксированы в 13 населенных пунктах, включая Каховку, Новую Каховку, Алешки и Горностаевку.