Авария обесточила часть Судака и пригород

На устранение проблем с электричеством потребуется около трех часов.

Источник: Комсомольская правда

Из-за аварии на электросетях во второй половине дня 1 октября часть Судака и его пригород остались без электричества. На его восстановление потребуется около 3 часов.

«Крымэнерго» информирует о временных отключениях электроэнергии в селе Дачное. Проблемы с электроснабжением наблюдаются на улицах Виноградная, Садовая и Лесная.

Также перебои с электричеством зафиксированы в селе Веселое, где частично обесточены улицы Ленина, Тимирязева, Дружная, Маштака-Исы, Персиковая, Земляничная, Горная, Сахарова, Цветочная, Солнечная, Морская, Южная, Новая, Гагарина, Подгорная, а также переулки Приозерный, Горный.