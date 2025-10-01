Авария обесточила часть Судака и пригород

Из-за аварии на электросетях во второй половине дня 1 октября часть Судака и его пригород остались без электричества. На его восстановление потребуется около 3 часов.
«Крымэнерго» информирует о временных отключениях электроэнергии в селе Дачное. Проблемы с электроснабжением наблюдаются на улицах Виноградная, Садовая и Лесная.
Также перебои с электричеством зафиксированы в селе Веселое, где частично обесточены улицы Ленина, Тимирязева, Дружная, Маштака-Исы, Персиковая, Земляничная, Горная, Сахарова, Цветочная, Солнечная, Морская, Южная, Новая, Гагарина, Подгорная, а также переулки Приозерный, Горный.