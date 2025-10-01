Spiegel: Германия расследует пролеты БПЛА над военными объектами

Как отмечается в служебной записке, полиция города заметила, что БПЛА летели «параллельными курсами», по-видимому, для точного осмотра наземных объектов. Согласно документу, облет больших участков Кильского канала осуществлялся с востока на запад. Кроме того, дроны видели в земле Мекленбург—Передняя Померания — в частности, над базой Бундесвера в городе Заниц и над командованием ВМС в городе-порту Росток. В том же порту БПЛА были 29 сентября. Власти установили, что это были крупные квадрокоптеры весом более 2,5 кг.