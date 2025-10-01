Апелляцию компаньона экс-судьи Момотова рассмотрят 3 октября

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, с 2016-го был председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его полномочия по письменному заявлению об отставке.