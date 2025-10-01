Ричмонд
Апелляцию компаньона экс-судьи Момотова рассмотрят 3 октября

Краснодарский краевой суд 3 октября рассмотрит апелляционную жалобу на избранную меру пресечения в виде ареста Андрею Марченко, компаньону экс-судьи Верховного суда РФ Виктора Момотова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Источник: Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Краснодара 20 сентября избрал для Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Апелляционные материалы были переданы судье накануне, заседание назначено на среду, 3 октября.

Генпрокуратура требует изъять активы Виктора Момотова общей рыночной стоимостью не менее 9 млрд руб., включая 95 объектов недвижимости, зарегистрированных на Андрея и Ивана Марченко.

Виктор Момотов занимал должность судьи Верховного суда с 2010 года, с 2016-го был председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ прекратила его полномочия по письменному заявлению об отставке.