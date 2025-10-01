Экс-чиновника правительства Ленобласти обвинили во взятках на 261 млн рублей

По данным следствия, с сентября 2014 по декабрь 2022 года обвиняемый систематически получал взятки от представителей коммерческой организации. В качестве вознаграждения ему передавались земельные участки и оказывались услуги имущественного характера на общую сумму свыше 4,5 млн рублей. Взамен чиновник принимал решения о предоставлении земельных участков взяткодателям.