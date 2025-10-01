Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-чиновника правительства Ленобласти обвинили во взятках на 261 млн рублей

Теперь обвиняемый предстает перед судом.

Источник: Комсомольская правда

В Ленинградской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя председателя областного Комитета по управлению государственным имуществом.

— Чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и злоупотреблении должностными полномочиями, — пояснили в пресс-службе СК по Ленобласти.

По данным следствия, с сентября 2014 по декабрь 2022 года обвиняемый систематически получал взятки от представителей коммерческой организации. В качестве вознаграждения ему передавались земельные участки и оказывались услуги имущественного характера на общую сумму свыше 4,5 млн рублей. Взамен чиновник принимал решения о предоставлении земельных участков взяткодателям.

Кроме того, в 2014—2015 годах обвиняемый способствовал приобретению двумя коммерческими структурами земельных участков общей площадью 226 гектаров по заниженной стоимости. Эти преступные действия причинили государству ущерб на сумму более 261 млн рублей.

В рамках расследования на имущество обвиняемого, включая земельный участок, наложен арест. Следствие собрало достаточную доказательственную базу, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.