Легковушка сбила двух пешеходов после столкновения с другой в Уральске

16-летняя девочка госпитализирована в Областную многопрофильную больницу, она находится в коме; 15-летняя девочка поступила в Областную многопрофильную детскую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное; 29-летняя женщина находится в Городской многопрофильной больнице, ее состояние средней степени тяжести.