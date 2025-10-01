Легковушка сбила двух пешеходов после столкновения с другой в Уральске

«Автомобили столкнулись 30 сентября примерно в 14:30 на пересечении проспекта Н. Назарбаева и улицы Х. Досмухамедова. ДТП пострадали три человека», — говорится в сообщении.
Позже в социальных сетях появилось видео момента столкновения, на кадрах видно, как автомобиль сбивает двух пешеходов, переходивших дорогу.
По данным управления здравоохранения, все пострадавшие находятся под наблюдением врачей.
16-летняя девочка госпитализирована в Областную многопрофильную больницу, она находится в коме; 15-летняя девочка поступила в Областную многопрофильную детскую больницу. Ее состояние оценивается как средней степени тяжести, стабильное; 29-летняя женщина находится в Городской многопрофильной больнице, ее состояние средней степени тяжести.