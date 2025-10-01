В Ялте наркоторговец оборудовал 50 тайников: его посадили на шесть лет

В Ялте 19-летнего местного жителя признали виновным в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.
Осенью 2024 года ялтинец размещал синтетические наркотики для дальнейшего его сбыта. Горожанин успел оборудовать 50 тайников. После этого фигуранта задержали правоохранители.
Было возбуждено уголовное дело. Суд признал фигуранта виновным. Его приговорили к шести годам лишения свободы. Отбывать срок осужденный будет в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор не вступил в законную силу», — говорится в сообщении.